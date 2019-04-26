Лондон: экоактивисты обещают вернуться на улицы

Активисты природоохранной организации Extinction Rebellion, которые в течение одиннадцати дней проводили акции в британской столице, объявили о завершении протестов, но обещали вернуться на улицы Лондона через какое-то время. Накануне манифестанты заблокировали вход в Лондонскую фондовую биржу, а затем перекрыли улицу возле Банка Англии.

Cофи Коуэн, активистка: "Если бы финансовые институты сказали бы правду о серьезности климатического и экологического кризисов, а затем принимали бы меры, все очень быстро начало бы меняться. Поэтому мы обращаемся к каждому - пора действовать".

Участники протестов выдвигали целый ряд требований к британскому правительству. Главное - предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.

Клер Фаррэл, активистка: "Разумеется, это конец наших акций, путь большой, мы прошли лишь часть этого пути. Нам предстоит еще много работы, к сожалению".

Акции Extinction Rebellion начались 15 апреля. Активисты-экологи перекрывали оживленные магистрали Лондона и проводили демонстрации у зданий в деловых кварталах столицы. За время протестов полиция задержала более тысячи человек. Семидесяти были предъявлены обвинения.