Чернобыльский шрам: 33 года с момента катастрофы

Мир вспоминает крупнейшую в истории атомной энергетики катастрофу на Чернобыльской АЭС... Цветы и свечи к памятнику ликвидаторам аварии принесли жители украинского Славутича . Этот город был построен для постоянного проживания работников станции и членов их семей уже после трагедии, раны от которой не заживают до сих пор.

Алена Шейдерова, работник Чернобыльской АЭС : "Столько лет прошло, а все равно люди не могут сюда приходить, потому что пережили это реально. У меня друзья жили в Припяти... И они это все пережили - эвакуацию, взрыв, "разбросанные" семьи... Они не могут сюда приходить, для них это живое до сих пор".

Анастасия Мурдинская, студентка: "Мир забывает... С одной стороны это хорошо, потому что это трагедия, и не должно это быть отпечатком на душе. С другой стороны, это плохо, потому что нужно знать историю своего города и эту историю нужно помнить".

Техногенная катастрофа разразилась 26 апреля 1986 года. В час двадцать три минуты во время плановой остановки и испытаний четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор и часть здания. Начался пожар. В окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Первое сообщение об аварии появилось в советских СМИ лишь 27 апреля. В течение нескольких дней было эвакуировано население в радиусе 30 километров от зоны взрыва. Последствия катастрофы в течение нескольких лет ликвидировали сотни тысяч человек. Из них тысячи умерли, десятки тысяч стали инвалидами.

С 2012 года в России 26 апреля отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.