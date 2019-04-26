Падение песо и рейтинга президента

Аргентинские облигации и валюта падают второй день подряд и тянут за собой вниз рейтинг президента Маурисио Макри. Песо упал на почти два с половиной процента, на закрытии торгов в четверг давали рекордные 45,1 песо за доллар, а на полуденных торгах и все 47,5. Падение национальной валюты связано с растущим недоверием инвесторов к экономическому управлению Макри, который собирается в этом году баллотироваться на второй срок.

Марсело Тровато, аналитик:

"Мы следим не за курсом доллара, а за инфляцией. Единственная возможность для простых людей как-то сохранить свою покупательную способность - это перевести свои деньги в доллары. Это самая элементарная инвестиция, посредством которой люди могут сохранить свои сбережения. Нынешнее правительство Маурисио Макри утратило экономический авторитет".

Президент-консерватор продолжает проводить контрпродуктивную денежно-кредитную политику финансирования государственных расходов с помощью денежной эмиссии.

На этом фоне растёт популярность экс-президента страны Кристины Киршнер, главного политического соперника Макри.

Говорит местный житель:

"На улицу выходит всё больше людей, а рабочих мест становится всё меньше. Надеюсь, что на следующих всеобщих выборах люди будут голосовать более сознательно".

Став президентом четыре года назад, Маурисио Макри пообещал привлечь иностранные инвестиции и добиться устойчивого роста. Но разразившийся прошлой весной валютный кризис выявил несостоятельность такого подхода. Власти запросили у Международного валютного фонда кредит в размере $50 млрд и взяли курс на жесткую экономию.