День "Чужого"

Поклонники вселенной "Чужих" празднуют 40-летие премьеры космического хоррора. Научно-фантастический фильм ужасов впервые вышел на экран 25 мая 1979 года.

Создатели ленты предложили фанатам 26 апреля излить свою любовь в социальных сетях. Дата выбрана не случайно: по сюжету па планете под названием LV-426 потерпел крушение инопланетный космический корабль с яйцами чужих на борту.

К поклонникам обратился режиссёр Ридли Скотт: "Привет фанаты, поздравляю вас с днём "Чужого". Спасибо, что храните верность фильму уже на протяжении 40 лет. Трудно представить, что мы сняли его в 1979 году. Я буду очень рад получить ваши сообщения. Загружайте видео и фото в социальные сети, чтобы рассказать нам о том, что "Чужой" значит для вас".

Поклонники сразу откликнулись: "Я пошёл в магазин за яйцами, чтобы отпраздновать".

Фильм получил множество наград, включая премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

"В космосе никто не услышит твоего крика" — это, пожалуй, самый известный слоган хоррора.

Чужой послужил началом серии фильмов, а затем и большого числа комиксов, книг, компьютерных игр и до сих пор является источником вдохновения.

Главную роль сыграла американская актриса Сигурни Уивер, её героиня Эллен Рипли считается одним из самых значительных женских образов в мировом кино.

А когда-то всё началось с простого наброска: