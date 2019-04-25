"Быть рядом в горестный момент"

Жители Шри-Ланки до сих пор не могут оправиться от воскресных терактов, унёсших жизни почти 360 человек, в том числе – 40 несовершеннолетних. Смертников, устроивших серию взрывов в католических церквях и фешенебельных отелях - было по меньшей мере девять. Что заставило – представителей среднего класса, с хорошим образованием, из благополучных семей решиться на столь страшные преступления?

По словам госсекретаря США, есть все основания полагать, что исполнители терактов вдохновлялись идеологией Исламского государства. Возможные связи нападавших с террористической группировкой расследуют американские спецслужбы, добавил Майкл Помпео.

Тем временем, всё больше представителей мусульманской общины признаются в том, что их обуревает страх мести со стороны соседей-христиан.

"Я сказал своим друзьям: я хочу выразить свои соболезнования, прийти к вам, быть рядом в этот горестный момент. А они отвечают: 'Не приходи, не стоит. Есть люди, которых мы просто не сможем контролировать. Но мы понимаем, что ты чувствуешь, все в порядке", - говорит житель городка Негомбо.

Шри-Ланка - государство монокультурное, в котором относительно мирно сосуществуют люди разных конфессий – и христиане, и мусульмане, и буддисты. Но напряженность между общинами есть.

"Конечно, нам страшно. У многих из нас дети. Мы даже не пускаем их в школу по этой самой причине. Ведь в любой момент что-то может произойти. Последние четыре дня все магазины закрыты", - рассказывает еще один горожанин.

Большинство погибших и пострадавших исповедовали христианство. Взрывом в соборе Святого Себастьяна в городке Негомбо были убиты около 100 прихожан.