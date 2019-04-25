Испанский Арагон решит, кого выбрать

Станет ли Арагон испанским Огайо и на этих выборах 28 апреля? Наш корреспондент побывала в муниципалитет Робрес, где новый пазл испанских политических партий вызывает растерянность у привыкших к бинарной системе избирателей.

Мы - в сердце испанского Огайо в муниципалитете Робрес, в Арагоне, который в канун выборов оказался в центре самого пристального внимания. В постфранкистской Испании Робрес не случайно сравнивают с американским Огайо: оба места традиционно определяют исход выборов по стране. Кого выберет Робрес, тот и выиграл выборы, резюмируют аналитики.

Что это значит, быть испанским Огайо и почему именно Арагон? Комментирует политолог Иньясио Хурадо, соавтор книги "Арагон - наш Огайо": "Испанский Огайо - это регион, где победившая партия оказывается победителем выборов по стране в целом. Параллель с Огайо не случайна: этот штат с 60-х годов определял, кто переедет в Белый дом. Тот, кто выигрывал в Огайо, выигрывал президентские выборы. Примерно то же самое происходит и в Арагоне".

Знают ли местные жители о своей большой политической миссии на выборах? Знают ли, что их сравнивают с Огайо? Небольшой опрос.

- Я лично ничего такого не знаю, но слышал, что кто выигрывает в Робресе, выигрывает выборы.

- Результаты голосования в Робресе совпадают с национальными. Сегодня партий стало больше, труднее решить, за кого голосовать.

Как и в остальных частях Испании, здесь судя по опросам, многие не знают, за кого отдать голос 28 апреля. Владелец местного ресторана колеблется: его симпатии - на стороне левого альянса "Подемос", однако внутрипартийные трения ему не нравятся. Мужчина уточняет: "Да, я симпатизировал "Подемос", но что-то сейчас они неубедительны. Я кажется, вообще никому больше не верю".

Еще одно мнение: "Я пойду на выборы, только не решил, за кого голосовать. Сегодня, голосуя за одного, ты можешь поддержать совсем другого.... того, кто тебе не близок".

Но есть и те, кто свой выбор сделал давно.

- Я точно знаю: голосовать буду за левых. То есть за социалистов.

- Мне близки центристы, сегодня это "Гражданская партия".

- Я голосую за тех, кто поддерживает сидящих на пособии. Значит, это социалисты в коалиции в "Подемос".

Целая группа жителей Робреса исходит от противного: они говорят, за кого голосовать НЕ будут. Ну, или просто не раскрывают карты.

Кто-то ведь выиграть должен, и этот кто-то знает, как этого добиться.

Для меня Санчес - политик, думающий лишь о себе. До Испании ему нет дела. Так вот он хоть с чертом, хоть с дьяволом сделку подпишет, лишь бы у власти остаться.

Среди опрошенных никто не признался. что будет голосовать за правых из Народной партии либо за партию Vox. Некоторые критически высказались в адрес последней...

Лаура, преподаватель: "Ряд их предложений, на мой взгляд, противоречит правозащитным принципам. Не думаю, что их стоит допускать до власти".

Робрес, испанский Огайо, уже на прошлых выборах был в фокусе пристального внимания СМИ. Поначалу такая медийность льстила, признается мэр, потом от нее устали.

Ольга Бросед, мэр Робреса: "С одной стороны думаешь: здорово, Робрес - в центре внимания, не из-за катастрофы там или аварии, другого несчастья. Нет, все совсем наоборот, к нам проявляют интерес, любопытство. С другой стороны, в какой-то момент это надоедает. О нас думают лишь с точки зрения цифр, их близости к общенациональному показателю: вот мы приблизились, вот отклонились, вот сдвинулись".

Подтвердит ли Арагон репутацию испанского Огайо и в этот раз? выборы 28 апреля могут вновь вывести регион в свет софитов, а могут, напротив позволит отдохнуть от утомительной славы политического оракула.