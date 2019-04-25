Экс-вице-президент метит в президенты

"Если мы оставим Трампа в Белом Доме на 8 лет, он навсегда и в корне изменит характер нашей нации. Вот почему сегодня я выставляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - так объяснил экс вице-президент США Джо Байден своё намерение участвовать в выборах главы государства в будущем году.

Критику действующего главы Белого дома Байден продолжил, припомнив события в Шарлоттсвилле, где два года тому назад акция националистов обернулась массовыми беспорядками и гибелью человека. Глава Белого дома тогда отметил, что в насилии виноваты обе стороны.

"Мы не можем забыть то, что произошло в Шарлоттсвилле. Но еще важнее то, что мы должны помнить, кто мы такие. Вот что такое Америка", - заявил Байден, признавшись, что именно тогда он понял: президент, уравнивающий националистов и противостоящих им людей, представляет собой угрозу для нации.

Джо Байдену 76 лет. Он был вторым лицом в в США в течении двух президентских мандатов Барака Обамы и считается одним из самых популярных политиков в Демократической партии. Но менее месяца назад сразу семь женщин обвинили Байдена в сексуальных домогательствах.

Для участия в президентской гонке гему необходимо за короткий срок собрать несколько миллионов долларов. По некоторым данным, объявление о выдвижении его кандидатуры постоянно откладывалось именно из-за недостатка финансирования .