Пробежка с мусорным пакетом

Всё больше сторонников по всему миру появляется у нового фитнес-тренда, объединяющего любовь к спорту и природе с общественно-полезным трудом. Движение, получившее название плоггинг, зародилось в районе шведского горнолыжного курорта Оре три года назад.

Плоггинг — это тренировка с дополнительной нагрузкой: чтобы собрать мусор во время пробежки нужно наклониться или присесть.

Идейный вдохновитель плоггинга Эрик Альстром рассказывает: "Термин происходит от шведского слова "плокка"— собирать и всем известного английского слова "джог" — бежать. Эти два слова соединили друг с другом. Рекорд был поставлен в Мехико, где в течении одного день в плоггинге приняли участие четыре тысячи человек, но, насколько я знаю, в Индии этим регулярно занимаются 10 тысяч человек. В Индии плоггинг сейчас находится ан пике популярности".

Шведские любители плоггинга говорят, что не могут каждую пятницу в принимать участие в акциях юной защитницы природы Греты Тунгберг в Стокгольме, но с удовольствием поддерживают чистоту парков и набержных вблизи своих домов.