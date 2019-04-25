Российские пранкеры разыграли Макрона

Российские пранкеры разыграли главу Франции Эммануэля Макрона. Вован и Лексус пообщались с ним от имени новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Причём, телефонный звонок исходил от самого французского лидера. В начале 15-минутного разговора он поздравил собеседника с победой на выборах и пожелал хорошо её отметить. Мнимый Зеленский президента Франции поблагодарил. А затем участники разговора начали обсуждать политические вопросы. Так, пранкеры заявили о необходимости установить диалог с Россией. Макрон идею поддержал.

"Господин Порошенко был не самой подходящей фигурой для минского формата, - сказал один из шутников от имени Зеленского. – Я думаю, он нарочно тянул с заключением мирного договора и с завершением конфликта".

Макрон с ним согласился, выразив надежду на то, что его собеседник сделает всё возможное для реализации минских договорённостей. В завершении разговора, "Зеленский" сообщил, что собирается "отмечать победу шампанским, но не так бурно", как его предшественник, и поздравил своего французского коллегу с праздником Пасхи.