Евросоюз и Япония демонстрируют волю к самому тесному сотрудничеству: в Брюсселе гости из страны Восходящего солнца во главе с премьер-министром Синдзо Абэ ведут переговоры с руководством ЕС. Стимулом к стремительному сближению послужила проводимая Вашингтоном торговая политика: принцип "Америка прежде всего!", провозглашённый президентом США Дональдом Трампом в действии. Без такого давления масштабная торговая сделка (Договор о свободной торговле), подписанный ЕС и Японоведение в июле прошлого года, могла и не состояться.

Дональд Туск, председатель Евросовета:

"Всего два месяца назад наше сотрудничество расширилось и ещё больше укрепилась в результате вступления в силу Соглашения об экономическом партнёрстве между ЕС и Японией, крупнейшего торгового соглашения в мире. Претворяя его в жизнь быстрыми темпами, мы повышаем благосостояние и качество жизни наших народов".

Договор о свободной торговле бросает вызов протекционизму Дональда Трампа. На новую зону свободной торговли придется треть мирового ВВП.

Стороны пообещали продолжать тесное взаимодействие в разных областях: от взаимной защиты до совместной климатической политики, транспортного сотрудничества и устойчивых поставок энергоносителей.

Такеши Осуга, представитель правительства Японии:

"Эта встреча на высшем уровне отражает на деле стратегическое партнерство между Японией и ЕС, которые разделяют общие универсальные ценности, включая свободу, демократию, уважение прав человека и верховенство закона".

В наше время, когда многосторонность постоянно подвергается критике, Евросоюз и Япония в открытую заявили, что считают себя союзниками-единомышленниками.