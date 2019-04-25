Дунай становится чище

Его зовут "мистер Дунай". Иван Завадский работает в Международной комиссии по охране реки Дунай (ICPDR). Эксперт напоминает: в последние полтора столетия Дунай активно развивался став важной экономической и транспортной артерией Европы. Как работает комиссия по охране Дуная и насколько здорова река?

Иван Зававдский, исполнительный секретарь, ICPDR: "Международная комиссия - это результат сотрудничества 14 стран бассейна Дуная и Европейского Союза. Мы помогаем всем заинтересованным сторонам работать слаженно, мы также хотим, чтобы они оперативнее разрабатывали правовые рамки для решений и инициатив, касающихся развития Дуная.

За последние 20 лет нам удалось снизить уровень загрязнений, попадающих в воды Дуная. Фосфоросодержащих отходов стало меньше вполовину, а содержание азота сократилось на 20%

Это наглядные результаты совместной работы стран по оздоровлению реки.

Может сложиться впечатление, что наша комиссия - это ведомство, обеспечивающее возможность диалога правительствам, чиновниками и ученым - с тем, чтобы разработать план действий, оценить результаты мониторинга Дуная. Это очень важно и нужно, но это не все. Мы также стремимся популяризировать информацию о Дунае, доносить до людей сведения о состоянии реки, повышать их ответственность за экологию бассейна Дуная".