Шефство над Дунаем

Голубой, прекрасный, но еще и непредсказуемый: Дунай, самая протяженная река ЕС, проходит через территорию 10 стран. Их представители сообща заботятся о здоровье Дуная и населяющих реку обитателях, опираясь на помощь и финансирование ЕС.

Знакомьтесь: Георг Франк, австрийский биолог, он - координатор сети "Дунайские парки". Вместе с коллегами из других государств бассейна Дуная он работает над оздоровлением уникальный экосистемы реки.

Георг Франк, биолог: "Мы знаем, что вдоль всего Дуная у нас где-то 9 тысяч разных островов. Среди них 147 - естественного происхождения, в этом уникальность нашей реки. В рамках проекта мы занимаемся охраной этих естественных островных образований; их общая площадь достигает 10 тысяч гектаров".

Специалисты трудятся над сохранностью бассейна реки протяженностью без малого 3 тысячи километров. В их распоряжении - трехмиллионный бюджет, из которого более 2,5 миллионов выделены по линии Европейской политики сплочения.

Эксперты напоминают о важности и масштабности дунайской экосистемы; это - дом для 5 тысяч видов животных и 2 тысяч растений.

Представители "Дунайских парков" уделяют особое внимание флагманским видам флоры и фауны: заботясь о них, они создают здоровую среду обитания и для других.

В центре национального парка в нижней Австрии под пристальным вниманием экспертов находятся рыбы семейства осетровых. Некогда настоящие короли Дуная, сегодня они в опасности - их перемещению мешают плотины местных ГЭС.

Георг Франк, биолог: "Для сохранения осетровых нам не обойтись без помощи экспертов из регионов нижнего Дуная; в той части сохранилась хорошая популяция этой рыбы. Мы также должны обдумать, как сделать, чтобы плотины ГЭС не мешали движению осетровых. Это сложная задача. У нас в Австрии есть лишь один вид осетровых".

Атилла ферш, директор парка Фертё-Ханшаг (Венгрия): "В венгерской части Дуная 70-75% речной среды пригодны для жизни флоры и фауны. Это хорошие, здоровые места для обитания. Думаю, оставшиеся 25% мест - также не в критическом состоянии, но нам следует теснее сотрудничать, чтобы обеспечить реке глобальное экологическое здоровье".

В бассейне реки Дунай проживают свыше 83 миллионов человек.