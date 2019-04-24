Разрушительные пожары в Забайкалье

Российские власти подсчитывают убытки нанесённые степными пожарами, вспыхнувшими в Забайкальском крае 19 апреля.

В настоящее время, по данным Авиалесоохраны, в Забайкалье полыхают семь пожаров на площади 26,365 тыс. га. Пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 34 человека. Пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье признаны почти 650 человек.

От огня пострадала 141 животноводческая стоянка, 30 из них полностью уничтожены. В огне погибло почти 10 тыс. овец, 1,3 тыс. коров, около 500 лошадей, 118 свиней и более 1,8 домашних птиц. Огонь уничтожил 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора. Минсельхоз оценивает ущерб, нанесённый агропромышленному комплексу, в 591 млн рублей.

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил ввести в Забайкальском крае режим чрезвычайного положения федерального уровня.

Как считают специалисты МЧС, в большинстве случаев пожары возникли из-за поджога сухой травы. В двух случаях они пришли из Китая и Монголии. Два возгорания возникли из-за обрывов линий электропередачи и последовавшего короткого замыкания.