Жункерас, кандидат за решеткой

Уже полгода он находится в испанской тюрьме в связи с решением суда о предварительном заключении восьми бывших членов каталонского правительства по обвинению в организации мятежа. Однако это не помешает Ориолу Жункерасу принять участие в парламентских выборах, намеченных на воскресенье. Он возглавит избирательный список партии Левые республиканцы Каталонии.

Профессор, доктор исторических наук, Жункерас родился в Барселоне 50 лет назад. Он возглавляет левых республиканцев с 2011 года. В 2016-м занял пост вице-президента Женералитета Каталонии. В октябре 2017 года был смещен с этой должности.

С тех пор он находится под следствием за участие в сепаратистских процессах, хотя сам себя Жункерас называет "человеком мира" и сторонником диалога. Его позиция пользуется довольно широкой поддержкой электората — как показывают опросы, на выборах он может получить до 18 мест, оставив позади партию "Вместе за Каталонию", и, возможно, даже стать ключом к формированию нового правительства.