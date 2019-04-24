"Реал" - в "Финале четырех"

Мадридский "Реал" стал первым участником "Финала четырех" мужской баскетбольной Евролиги, одолев в четвертьфинальной серии плей-офф греческий "Панатинаикос". Действующий обладатель главного европейского трофея выиграл три матча противостояния из трех состоявшихся. В заключительном, который прошел в Афинах, "Реал" победил со счетом - 89:82.

Встреча проходила в упорной борьбе, соперники поочередно владели инициативой, но в ключевые моменты точнее действовали гости. Все решилось в последней четверти, которую с перевесом в 7 очков выиграл "Реал". Самым результативным на площадке стал защитник хозяев Ник Калатес, который набрал 17 очков. В копилку победителей по 16 очков внесли Руди Фернандес и Факундо Кампаццо, отметившийся к тому же 10 передачами. "Финал четырех" пройдет с 17 по 19 мая в Испании.