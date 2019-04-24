В Белфасте прошли похороны убитой журналистки

В Белфасте прошли похороны журналистки Лайры Макки, смертельно раненой во время беспорядков на прошлой неделе боевиками «Новой ИРА». На траурной церемонии, объединившей скорбящих британцев и ирландцев, присутствовали лидеры Британии и Ирландии.

Местные СМИ отмечают, что убийство Макки даёт представление о насилии, которое вновь может здесь вспыхнуть, если в результате «брексита» будет восстановлена жёсткая граница между Ирландией и Северной Ирландией.

Католический священник, обратившийся к собравшимся в соборе Святой Анны, призвал политиков найти решение проблемы, а тех, кто стоит за убийством Макки – сложить оружие:

– В городе подрастает молодое поколение, и им не нужно оружие. Им нужна работа. Им нужно лучшее медицинское обслуживание и образование. Им нужна жизнь, а не оружие.

Лайре Макки было 29 лет. Она была автором многочисленных публикаций о конфликте в Ольстере и «Ирландской республиканской армии». Ответственность за её гибель взяла на себя группировка «Новая ирландская республиканская армия», заявив, что убийство не было преднамеренным и принеся извинения.