Жены боевиков ИГИЛ возвращаются в Косово

После того, как Косово на прошлой неделе репатриировало 110 своих граждан из Сирии, в основном — матерей с детьми, 10 женщин были на месяц помещены под домашний арест в ожидании возможного судебного разбирательства. Их подозревают в том, что они последовали за своими мужьями, которые находились в зоне конфликта и, предположительно, воевали на стороне "Исламского государства".

Гаши Битики, адвокат: "Женщины, которые находились в лагере Вранидолл, были допрошены вчера в соответствии с законом. Сегодня следователи нас уведомили о том, что, как это предопределено кодексом и уголовно-процессуальными процедурами, будут допрошены женщины, вернувшиеся из Сирии - в связи с тяжестью уголовного преступления, в котором они подозреваются на данном этапе".

Всего на борту самолета из Сирии находились 32 женщины, 74 ребенка и четверо мужчин. За участие в боевых действиях на территории Сирии в соответствии с местным законодательством им грозит до 15 лет лишения свободы. По данным МВД, около 400 граждан Косова, преимущественно мусульман, присоединились к боевикам ИГИЛ в Сирии и Ираке.