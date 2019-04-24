Ким Чен Ын остановился на острове Русском

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл на остров Русский во Владивостоке. Один из корпусов, расположенного га острове Дальневосточного федерального университета, станет на время резиденцией северокорейского лидера. 25 апреля здесь пройдут переговоры Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью российским журналистам Ким рассказал о своём настрое:

"Я приехал в Россию с тёплым чувством. Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным. Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших отношений. Передаю тёплый привет всему российскому народу".

Переговоры Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. Главной темой обсуждения должно стать решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Также запланировано обсуждение двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня.