Забег по Мадейре от Порту-Мониша – посёлка на северо-западе этого португальского острова до Машику – города на его на восточной оконечности – вот, что такое ультрамарафон острова Мадейра, дистанция длиной 115 километров с перепадами высот 7 200 метров.

В ближайшие выходные Euronews примет участие в этом испытании и приключении. Журналист телеканала попытается пройти весь маршрут до самого конца, чтобы от первого лица представить вам и красоты этого пути, и трудности, с которыми приходится столкнуться спортсменам, решившимся его преодолеть.

Ультрамарафон острова Мадейра – одна из пяти подобных мировых трасс длиной более 100 километров, проложенных на пяти континентах.

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