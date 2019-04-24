Дания готовится к кибер-войнам

Министерство обороны Дании готовится к боевым действиям в кибер-пространстве. Для этого здесь планируют рекрутировать по 30 кибер-солдат ежегодно. Лучшим местом для поиска перспективных кандидатур в министерстве посчитали игровую выставку в Копенгагене.

– Геймеры, как правило, легко налаживают контакт, они способны сосредоточиться на задаче, которую должны решить. И они очень быстро учатся.

Среди игроков нашлось немало заинтересованных применить свои навыки в серьёзном деле:

– Мы в любом случае сидим перед компьютером по 10 часов в день. И если бы мы могли использовать это для военной службы, было бы здорово.

– Пусть это всего лишь игра, но для настоящего геймера добиться победы очень важно.

Как пишут датские СМИ, кибер-рекруты должны будут обеспечивать защиту сети министерства от хакерских атак. Но прежде, чем усесться за компьютеры, в течение первых четырёх месяцев им предстоит пройти формальную военную подготовку вместе с другими новобранцами.