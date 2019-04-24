Портрет Народной партии. ЕЦБ о торговой войне с США

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Портрет Народной партии

На предыдущих выборах в Европарламент в 2014 году 265 мест из 751 получила Европейская народная партия. Это позволило ведущему кандидату от ЕНП Жан-Клоду Юнкеру из Люксембурга занять пост президента Европейской комиссии и предложить Евросоюзу правоцентристскую программу на 5-летний срок.

В этот раз главой Еврокомиссии, скорее всего, станет лидер ЕНП немец Манфред Вебер, пользующийся поддержкой канцлера Ангелы Меркель.

Он говорит, что ставит во главу угла единство в семье народников, которое позволит выступить с четким видением будущего континента. Свое выдвижение Вебер называет успехом ведущей силы в Европе, успехом ЕНП.

Пять лет назад около трети мест в Европарламенте, отведенных Германии, заняли христианские демократы Вебера.

От Франции большинство завоевали республиканцы, которых некоторое время возглавлял Николя Саркози.

Другие страны, направившие много представителей в ЕНП — Польша, Португалия и Венгрия. Эта группа обладает численным перевесом в парламентских делегациях 18 из 28 стран ЕС.

Народники не имели решающего влияния на Севере Европы. К ним принадлежал только один консерватор из Дании.

Европейская народная партия стоит на консервативных и христианско-демократических ценностях, придаёт большое значение подъёму экономики и созданию рабочих мест с опорой на единый рынок ЕС.

Члены ЕНП руководят главными органами всех ветвей власти — помимо Юнкера, это председатель Европарламента итальянец Антонио Таяни и председатель Совета ЕС поляк Дональд Туск.

Еще один крупный деятель этой партии - Мишель Барнье - главный представитель Евросоюза на переговорах о выходе из него Великобритании.

Алексис Цирпас назвал ЕНП «антигреческой» партией за навязывание его стране мер строгой экономии. Премьер-министр призвал "зелёных" и левых по всей Европе объединиться в новую группировку, чтобы предотвратить укрепление правоцентристов.

Обладающие большой властью народники подвергались в последние годы критике за неспособность эффективно регулировать миграцию в Европу. Теперь, чтобы не терять голоса, партия предлагает, наделить дополнительными полномочиями и ресурсами агентство по охране общей границы Frontex, более справедливо распределять беженцев по Союзу.

Но их отказывается принимать Венгрия. Её правящей партим "Фидес" грозит исключение из состава ЕПН на нарушение верховенства права, других ценностей ЕС и отказа поддерживать общую миграционную политику.

"Мы ещё посмотрим, какой курс возьмёт Народная партия после европейских выборов, - сказал венгерский премьер Виктор Орбан. - Пока она явно поворачивается в лево, в либеральном направлении, к строительству Европы для иммигрантов. Венгрия таким курсом следовать не собирается".

Согласно прогнозам, ЕНП останется крупнейшей франкцией Европарламента после майских выборов. Но народники могут выпустить из своих рук бразды правления главными учреждениями ЕС, если укрепят свои позиции другие группы.

Манфред Вебер против "Северного потока–2"

Ведущий кандидат на пост президента Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии пообещал, в случае своего избрания, попытаться заблокировать строительство трубопровода "Северный поток – 2". По мнению немца Манфреда Вебера, он не в интересах Европы, поскольку раскалывает её и увеличивает газовую зависимость от России.

Нынешнее правительство Германии, которое поддерживает Вебера, прилагает тем не менее усилия к скорому и успешному завершению проекта.

ЕЦБ о торговой войне с США

Европейский центробанк пришёл к выводу, что глобальный торговый конфликт навредит Соединённым Штатам больше, чем их экономическим соперникам. Глава ЕЦБ Марио Драги призвал не преувеличить реальность санкций, которыми угрожает президент Дональд Трамп. Банк подсчитал, что непосредственный эффект от введения американских пошли на импортные автомобили будет для зоны незначительным.