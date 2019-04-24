"Мстители": финал уж близок

Не красный, а фиолетовый ковер расстелили в конференц-центре Лос-Анджелеса организаторы предпремьерного показа завершающего эпизода марвеловской эпопеи "Мстители".

На мероприятии были замечены, состоявшемся за два дня до выходы блокбастера на мировые экраны, большинство звезд 22-го и предыдущих эпизодов, а также режиссеры "Финала"Энтони и Джо Руссо.

Гвинет Пэлтроу появилась в "Железном человеке" Джона Фавро, но после "Финала" решила расстаться с Пеппер Поттс: "Знаете, когда мы работали над первым "Железным Человеком", у людей не было ни малейшего представление о том, что из всего этого выйдет. Поэтому Джон Фавро, Роберт Дауни и я, мы оказались причастны к рождению этой невиданной вселенной", - сказала актриса.

По сценарию, оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям титана Таноса. Права на ошибку у них нет. Главные роли исполняют Бри Ларсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт, Скарлетт Йоханнсон.

"Выход этой картины на экраны подводит итог 10 годам работы, 22-м картинам,- сказала Йоханссон, - "Финал" - это кульминация, у меня сложное чувство: всему этому приходит конец, но, наверное, что-то новое начинается"...

В России блокбастер выходит 29 апреля. Министерство культуры отказалось пойти навстречу кинопрокатчикам - сети кинотеатров "Каро", "Киномакс" и "Синема стар", просившим выпустить картину на 4 дня раньше, как в большинстве стран.