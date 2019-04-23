Не до шуток: первые шаги новоизбранного президента

"Обещаю не подвести украинцев" - такими были первые слова Владимира Зеленского после оглашения результатов президентских выборов на Украине.

Теперь для шоумена, чья предвыборная кампания пестрила шутками, скетчами и вирусными видеороликами, настало время для серьёзных дел - дел государственной важности.

Первоочередной задачей он назвал возвращение на родину украинских моряков, оказавшихся в тюрьме в России после инцидента в Керченском проливе. Кроме этого, о шагах, которые намерен сделать новоизбранный президент, не известно ровным счётом ничего.

Зато очевидно, что ему придётся работать с враждебно настроенным парламентом, который по большей части состоит из сторонников проигравшего Зеленскому Петра Порошенко. Проводить реформы в таких условиях будет непросто.

Впрочем, президент может назначить досрочные выборы, Тем более, что будучи кандидатом, Зеленский обещал избирателям "наступление новой эры, в которой не будет места коррупции, а представители бизнес-кругов не смогут влиять на судебную систему страны".

Неясно, как будут складываться отношения с Россией, о которой Зеленский высказывается крайне осторожно. Аналитики советуют малоопытному политику прежде собрать команду компетентных советников. В Кремле, в свою очередь, заявили, что "о совместной работе говорить пока рано".