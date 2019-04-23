Число жертв "пасхальных терактов" превысило 300 человек

Шри-ланкийские власти собираются выплатить семьях тех, кто потерял в теракте близких, денежную компенсацию, которая должна составить чуть менее $6 тыс. В течение прошедшей ночи на острове вновь начал действовать комендантский час, официальный Коломбо ввел режим чрезвычайного положения. Накануне правоохранители сообщили об обнаружении почти 90 взрывных устройств, ряд из них был обезврежен саперами или с помощью управляемой детонации.

Также стало известно, что число задержанных по подозрению к совершению терактов превысило 40 человек.

Тем временем к расследованию трагедии подключаются другие страны, в частности, на остров направляют агенты ФБР, об этом сообщает The Washington Post. Предложение помощи исходило от американцев.

Международное разведывательное сообщество поставило нас в известность о возможности терактов. Сообщалось, что их произведут боевики-смертники. Была информация о том, что целями террористов могут стать учреждения христианского культа, а также туристические объекты и отели Раджитха Сенаратне министр здравоохранения Шри-Ланки

ТАСС, ссылаясь на ланкийские СМИ, приводит новую цифру погибших - жертвами восьми терактов стали свыше трехсот человек, среди них несколько десятков иностранных граждан.

Первые похороны жертв пасхальной трагедии, как ее успели назвать в прессе, состоялись в столице Шри-Ланки Коломбо.

Шри-Ланка хоронит погибших в "пасхальных" терактах Фото Рейтер

По словам местного священника, после потрясения и постигшего горя нации требуется единство. Настоятель указывает на то, что сегодня есть и те, кто скорбит по утраченных жизням, а есть и те, кто живут в страхе, что следующей мишенью могут оказаться они сами или их близкие.

В воскресенье на Шри-Ланке около 9 утра во время пасхальных служб прогремели взрывы. Первый из них произошел в церкви св. Антония в Коломбо, второй - в церкви св. Себастьяна в городе Негомбо, третий - в католическом храме в городе Баттикалоа.

Церковь св. Себастьяна после взрыва Фото Рейтер