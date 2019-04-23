Первая встреча Путина и Ким Чен Ына: чего ждать?

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По данным газеты "Чосон Ильбо", во Владивосток уже прибыла сестра северокорейского лидера.

По последней информации, бухты острова Русский будут закрыты для маломерных судов с 24 по 26 апреля. Кроме того, на прошлой неделе был ограничен доступ в корпус S ДВФУ, а с 23 по 27 апреля в университете будут отменены занятия.

Ким Чен Ын должен приехать в Россию 24 апреля на том же бронепоезде, на котором в 2002 году приезжал его отец Ким Чен Ир. Из-за этого, по сообщениям СМИ, даже пришлось на 20 сантиметров углубить въезд на вокзал Владивостока, чтобы там мог проехать лимузин Ким Чен Ына (автомобиль не проходил по высоте).

25 апреля северокорейским лидер встретится с президентом России, а на следующий день его ждет "культурная программа". Правда, Путин не сможет составить компанию Ким Чен Ыну: российский лидер улетит в Пекин, где примет участие в форуме "Один пояс, один путь".

Первая поездка Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын находится у власти уже восемь лет, и за все это время он ни разу не был в России. И в Москве, и в Пхеньяне не раз говорили о необходимости проведения прямых переговоров, но в Кремле признавали, что согласовать условия визита непросто.

Перед поездкой Ким Чен Ын отправил Путину телеграмму: "Дальнейшие развитие и укрепление корейско-российских отношений дружбы, заложенных предыдущими руководителями и имеющих долголетние исторические корни, в полной мере соответствуют общим интересам народов двух стран", - написал северокорейский лидер. Он также отметил, что готов развивать дружеские отношения "в соответствии с требованиями новой эпохи и тесно сотрудничать с Россией для защиты мира и безопасности Корейского полуострова и мира".

"Персональная химия" двух лидеров

Несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что два лидера обсудят развитие двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, региональные проблемы. "Нет сомнений, что Россия будет готова сделать все с тем, чтобы способствовать, в меру своих возможностей, процессу денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Дмитрий Песков, обратив внимание на то, что речь идет о государствах с достаточно обширной совместной границей.

Персональная химия между двумя лидерами может способствовать, но не гарантирует полного понимания Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Как считают аналитики, лидер КНДР рассчитывает на поддержку Путина. По словам руководителя Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александра Жебина, в Пхеньяне надеются на то, что Россия вынесет на обсуждение Совета безопасности вопрос о снятии или смягчении санкций в отношении Северной Кореи: этот вопрос встал особенно остро после провальных переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая тоже говорит, что "Ким Чен Ын хотел бы использовать российский фактор для усиления своих позиций", причем в отношениях не только с США, но и с Китаем, который может быть не очень доволен досрочным завершением корейско-американского саммита.

Надежды Китая

В Пекине новость о встрече Путина и Ким Чен Ына восприняли с радостью. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан выразил уверенность в том, что саммит будет способствовать решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова и поддержанию мира в регионе. В то же время Лу Кан выразил надежду на то, что Пхеньян продолжит курс на сближение с Вашингтоном, поскольку этот шаг, по его словам, также будет способствовать успешной денуклеаризации КНДР.