Умка вернулся домой

Заплутавший белый медведь по прозвищу Умка благополучно вернулся домой. Спецоперация по его перевозке на родную Чукотку прошла успешно.

Две недели назад жители посёлка Тиличики в Камчатском крае с удивлением обнаружили северного хищника, который выглядел обессиленным. В поисках съестного он близко подходил к домам, но агрессии не проявлял.

"Я поворачиваюсь и вижу, что он идёт мимо. Забрёл на территорию (строительной площадки). Там как раз собакам нарубили рыбы. Он рыбу съел. Собаки лаяли, а тот ноль эмоций. Вёл он себя спокойно, просто прекрасно", - рассказывает житель села Иван Пивоваров.

Местные жители, которые подкармливали зверя, и прозвали его Умкой. Учёные полагают, что в непривычной для себя среде обитания белый медведь оказался случайно - его принесло на Камчатку из Берингово моря на льдине.

Власти организовали спасательную операцию с участием ветеринаров, охотоведов и сотрудников МЧС.

Животное весом около 450 килограммов усыпили, поместили в специально оборудованную клетку, которую затем погрузили в вертолёт.

Медведь провёл в полёте на борту Ми-8 несколько часов. За это время он успел очнуться. А когда вертолёт приземлился на Чукотском полуострове, Умку выпустили на волю.