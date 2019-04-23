Задержания предполагаемых джихадистов

Федеральная служба безопасности России объявила о задержании членов спящих террористических ячеек на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. По данным следствия, на территории Приморского края действовала ячейка исламистской организации "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад", в состав которой входили четверо выходцев из Седней Азии.

Пять предполагаемых сторонников группировки "Исламское государство" были задержаны в Махачкале и Грозном. Из видеозаписи допроса одного из задержанных следует, что члены ячейки готовили атаку на сотрудников МВД при помощи квадрокоптера с бомбой

В ходе обысков у участников группы были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.