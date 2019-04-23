Гоуторпский международный чемпионат по бегу с углём

В английском Гоуторпе состоялся 56-й Международный чемпионат по бегу с углём. Участники соревнований с тяжёлыми мешками на плечах должны были преодолеть километровый подъём. Победителем стал фермер Эндрю Корриган. С 50-килограммовым мешком на плечах он добрался до финиша за 4 минуты и 32 секунды. Корриган был вынужден пропустить церемонию награждения, поскольку его жена недавно родила и чемпиона ожидали дома.

В качестве премии победителю полагаются 750 фунтов стерлингов. Он мог бы получить и тысячу, если бы побил зафиксированный организаторами соревнований мировой рекорд — 4 минуты 6 секунд.

Женщины бежали с 20-килограммовыми мешками. Первой стала Джинни Мастер. Её результат — 4 минуты 42 секунды. Лучшим среди женщин на этих соревнованиях вручают более скромные премии — 500 фунтов.

Чемпионат по бегу с углём проводится в Йоркшире с 1963 г., когда, согласно преданию, один посетитель паба бросил другому вызов, назвав его слабаком.