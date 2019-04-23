Пятилетка в Союзе Европейском

Программу «Вкратце из Брюсселя» ведёт Андрей Бекетов:

«В связи с приближением европейских выборов сегодня мы делаем обзор не одного дня, как обычно, а пяти лет, прошедших после формирования Европарламента в нынешнем составе.

Вспомним мрачные и светлые, злые и веселые моменты политической жизни ЕС, назовем деятелей, оказавших на неё влияние, услышим их крылатые фразы.

Европарламент пятого созыва приступил к работе 1 июля 2014 года. Новый председатель Антонио Таяни заявил:

“Европа - это наша жизнь, наша история, наша культура”.

Перепалка из-за "брексита"

Наверное, больше всех нашумел за эти годы англичанин Найджел Фараж, самый ярый из евроскептиков.

Узнав, что на 23 июня 2016 года назначен референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, он сказал:

«Я с нетерпением жду этого дня, чтобы отпраздновать День независимости.»

Но большинство шотландцев не хотят терять гражданство Евросоюза и места в Европарламенте.

Их представитель Алан Смит умолял других евродепутатов не бросать Шотландию.

Сторонники «брексита» и прекращения выплат в общий бюджет утверждали, что это высвободит огромные средства, которые можно использовать в национальной службе здравоохранения.

Президент Еврокомиссии заявил на это, что простых британцев вводили в заблуждение:

«Вы соврали, - обвинил Жан-Клод Юнкер Фаража. - Вы сами признались, что говорили неправду».

Бывший лидер Партии независимости Соединённого королевства в ответ заявил, что не избранная народом Еврокомиссия присвоила себе право выдвигать законодательство.

Убежденный федералист, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт сказал, что такая перепалка «подрывает ценности и принципы Европейского союза».

Финансовый кризис Греции

Кредиторы настояли на введении в ней мер строгой экономии.

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен воскликнула:

“Какая нация согласилась бы пять лет переносить то, что перенёс греческий народ?”

Фараж язвительно заметил греческому премьер-министру:

«Господин Ципрас, ваша страна ни за что не должна была вступать в еврозону. Я думаю, вы это сами признаёте».

Двери закрываются

В Евросоюз хлынули сотни тысяч беженцев и нелегальных мигрантов.

Юнкер заметил тогда не без гордости, что сегодня Европу ценят в мире за её гостеприимство.

Поддержка «политике открытых дверей» с тех пор ослабла, и миграционный поток уменьшился.

Волна терактов

Нападение на редакцию французского еженедельника "Шарли эбдо" в 2015 году осудил тогдашний глава Европарламента:

«Свобода прессы, свобода слова, взаимное уважение и терпимость - вот основы нашего общества, - сказал немец Мартин Шульц. - Нигде в Европе мы не готовы допустить, чтобы эти ценности подвергались атакам, как это произошло сегодня в Париже”.

В 2016 году его преемнику итальянцу Таяни пришлось объявлять минуту молчания после взрывов в аэропорту и в метро Брюсселя.

После теракта в Страсбурге в декабре прошлого года итальянский крайне правый евродепутат призвал осознать угрозу исламского экстремизма.

А французский социалист обвинил коллегу в попытке набрать политические очки, едва тела убитых остыли, и клеймил его позором.

Спикер Таяни останавливал подобные эмоциональные вспышки, хотя и сам бывал горяч.

Упомянутый только что националист из Италии с возмущением отреагировали на отказ Еврокомиссии утвержить бюджет его страны и демонстративно вытер вытер обувь о бумаги еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московиси.

Европа играет гимны и слушает романсы

Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стали, в частности, конголезский врач Дени Муквеге и правозащитница езидского происхождения Надя Мурад.

«Европейцем быть романтично» - с такой идеей приехал к брюссельским бюрократам рок-музыкант Боно:

“Я понял, что здесь мой дом. Я европеец и я ирландец».

Указали пальцем на...

Евросоюз обвинял в злоупотреблении частной информацией своих пользователей социальные сети, в частности Facebook Марка Цукерберга.

Намерение нового президента Франции действовать более самостоятельно подверг критике бельгийский «зелёный». Филипп Ламбертс предложил Эммануэлю Макрону скалолазную веревку - «символ того, что участники восхождения всегда привязаны друг к другу».

Немецкие автомобилестроители занижали уровень вредного выхлопа в своих автомобилях.

Британский евродепутат сказала, что скандал вокруг концерна «Фольксваген» связан не только с деньгами, но и со здоровьем.

Поляк назвал это совершенно неприемлимым.

Похвала от подростка

За чистоту окружающей среды высказалась в Европарламенте и 16-летняя шведка. Грета Тунберг похвалила депутатов за «отличную работу».

С этим они и разъехались из Страсбурга по своим избирательным округам, где ведут компании новые кандидаты в европейские законодатели.

Такой была пятилетка в Союзе 28 стран».