"Брексит" после Пасхи

Тереза Мэй все еще пытается избежать участия Великобритании в европейских выборах. Премьер-министр надеется, что законопроект о процедуре выхода страны из ЕС все же будет принят в ближайшие дни. В то же время, официальный представитель Мэй заявил, что вернувшийся с пасхальных каникул Кабинет министров решил продолжить подготовку и к "брекситу" без сделки.
В то же время предвыборная гонка в Королевстве уже стартовала. В нее официально вступила новая "Партия Брексита" евроскептика Найджела Фаража.
Бывшая тори Анна Субри, ярая противница развода Великобритании с ЕС, также представила свою новую партию "Change UK".
В настоящий момент консерваторы продолжают переговоры по "брекситу" с оппозиционной партией Джереми Корбина. Пока - безуспешно.