"Брексит" после Пасхи

Тереза Мэй все еще пытается избежать участия Великобритании в европейских выборах. Премьер-министр надеется, что законопроект о процедуре выхода страны из ЕС все же будет принят в ближайшие дни. В то же время, официальный представитель Мэй заявил, что вернувшийся с пасхальных каникул Кабинет министров решил продолжить подготовку и к "брекситу" без сделки.

В то же время предвыборная гонка в Королевстве уже стартовала. В нее официально вступила новая "Партия Брексита" евроскептика Найджела Фаража.

"Важнейшая цель нашей партии - во всеуслышание заявить о том, что вопрос Брексита решается не между левыми или правыми, а между правыми и неправыми. Смысл брексита в том, чтобы показать: мы полностью функционирующая демократия, нормальная страна. Это позволит нам перетянуть немало голосов у лейбористов", - заявил он.

Бывшая тори Анна Субри, ярая противница развода Великобритании с ЕС, также представила свою новую партию "Change UK".

""Брексит" - главный, важнейший вопрос для нашей страны со времен Второй мировой войны. Британцы должны сказать свое последнее слово. В отличие от Лейбористской партии, мы в этом уверены полностью", - отметила она.

В настоящий момент консерваторы продолжают переговоры по "брекситу" с оппозиционной партией Джереми Корбина. Пока - безуспешно.