О готовящемся теракте было известно за две недели

В столице Шри-Ланки Коломбо в понедельник прогремел новый взрыв. По данным агентства Рейтер, во время разминирования сдетонировал начинённый взрывчаткой фургон, припаркованный около христианского храма. Ранее полицейские обнаружили 87 детонаторов для взрывных на одной из автбусных стоянок города.

Правительство Шри-Ланки подтвердило информацию, что еще две недели назад получило от иностранных спецслужб информацию о подготовке теракта на острове, а еще пять дней спустя получила имена злоумышленников.

В результате взрывов погибли граждане 13 стран, поэтому расследование теракта будет международным. В нём примет участие группа реагирования на происшествия Интерпола.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, 290 человек, среди них более 30 иностранцев.

Смертники взорвали себя в церквях городов Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, а также в трёх гостиницах и двух районах ланкийской столицы. Всего прогремело восемь взрывов.