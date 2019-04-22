Лидер "Граждан" Альберт Ривера

Уроженец Каталонии Альберт Ривера пришел в большую политику в возрасте 26 лет во главе популистской партии «Граждане», выступающей против каталонских сепаратистских партий. Партия впервые приняла участие в региональных выборах в 2006 г., а уже 10 лет спустя вышла на общенациональный уровень. В 2018 г. Альберт Ривера стал самым популярным политиком Испании с рейтингом популярности в 30%.

Критика каталонского сепаратизма не единственный пункт в политической программе «Граждан». Они также позиционируют себя как защитники «маленького человека», под которым понимаются самозанятые и индивидуальные предприниматели. Партия предлагает освободить от налогов тех из них, чьи доходы не дотягивают до минимальной заработанной платы. При этом партия исключает всякое сотрудничество с Испанской социалистической рабочей партией, считающейся защитницей интересов наёмных работников. "Граждане" готовы войти в правительственную коалицию с консервативной Народной партией и, возможно, с ультраправой партией "Вокс".