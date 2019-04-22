Стычки в Панкисском ущелье

В Панкисском ущелье на севере Грузии произошли столкновения между подразделениями спецназа и местными жителями, выступающими против строительства гидроэлектростанции. Протестующие бросали камни и подожгли несколько полицейских автомобилей. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. В ходе стычки пострадали около 40 человек, включая полицейских.

После инцидента в Панкиси побывал министр внутренних дел страны, который провёл переговоры с местными старейшинами, после чего заявил, что строительство ГЭС продолжится лишь при согласии местного населения. Жители здешних сёл выступают против строительства, утверждая, что оно причинит вред окружающей среде и оставит их без воды.