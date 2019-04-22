Смерть за веру

Все больше христиан в мире погибают из-за веры. Об этом заявляет международная организация Open Doors ("Открытые двери"). По данным правозащитников, в прошлом году 4 305 человек были преднамеренно убиты лишь потому, что исповедовали христианство. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В целом 2018 году преследованиям из-за веры подверглись более 245 млн христиан. Все чаще нападения приходятся на главные религиозные праздники.

Трагедия на Шри-Ланке, где в результате серии терактов погибли по меньшей мере 290 человек, многим напомнила траурные пасхальные дни 2015-го в Кении. В ходе нападения исламистов на университетский колледж Гариссы тогда погибли 148 студентов - преимущественно христиан.

Теракты в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье 2017-го унесли жизни 45 человек.

За год до того в разгар празднования католической Пасхи террорист-смертник подорвал себя в парке развлечений в пакистанском Лахоре: жертвами нападения стали 70 человек.

Но и в непраздничные дни верующие христиане не в безопасности, отмечают правозащитники. В результате теракта в католическом соборе на юге Филиппин в январе погиб 21 человек. Взрывы прогремели во время обычной воскресной службы. Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство".