Казнь ради семейных ценностей

"Ради сохранения традиционных ценностей и института семьи - особенно в глазах женщин". Так в письме к Евросоюзу власти Брунея мотивировали вступление в силу законов, вводящих в уголовный кодекс нормы шариата - несмотря на возмущение международного сообщества.

Среди нововведений публичное забивание камнями — за супружескую измену и гомосексуализм, отсечение руки - за воровство, порка - за ношение одежды противоположного пола. Реальных смертных приговоров будет крайне мало, ведь в качестве свидетелей должны выступить как минимум "два человека, представляющих собой образец высокой морали", - попытались успокоить партнеров брунейцы.

На четырех страницах текста султанат призвал европейцев к "пониманию и толерантности".