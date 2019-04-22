Международный день Матери-Земли отмечается 22 апреля. Устраивать акции с целью побудить людей бережнее относиться к природе начали ещё в 70-годах в США.

Со временем, список празднующих пополнялся новыми странами. Всё больше появлялось мероприятий в защиту окружающей среды. Но рос и перечень проблем, из-за которых становилось всё очевиднее, что наша планета - в серьёзной опасности.

Таяние льдов и повышение уровня моря, аномальные морозы и засуха, пожары, ураганы, наводнения - экстремальные погодные явления наблюдаюся в самых разных точках мира. Первоочередная проблема, по мнению учёных, - глобальное изменение климата.

От пластиковых отходов, которые скапливаются в лесных массивах и водоёмах ежегодно гибнут миллионы животных. Не так давно на Филиппинах в желудке мёртвого кита обнаружили 40 килограммов пластика.

Грязный воздух вызывает проблемы со здоровьем, от которых умирает примерно полмиллиона европейцев в год.

Из-за загрязнения атмосферы - в первую очередь, выхлопными газами - около четырёх миллионов детей в мире заболевают бронхиальной астмой.

Шокирующие данные Всемирного фонда дикой природы: за последние полвека по вине человека популяция видов животных сократилась на 60%.

Наконец, тяжкий груз для и без того хрупкой экосистемы планеты Земля - её перенаселение.

Всё чаще из уст экологов мы слышим фразу о том, что нынешнее поколение - последнее, которое ещё в силах что-то изменить.