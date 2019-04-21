Пасхальная служба в Сент-Эсташ

Пасхальная служба, которая должна была пройти в воскресенье в пострадавшем от пожара соборе Нотр-Дам де Пари, прошла в парижской церкви Сент-Эсташ. Здесь собралось более 2000 человек, сотни других, которым не хватило места внутри, оставались на улице. На службе присутствовала мэр Парижа Анн Идальго, ряд политиков, а также пожарные, тушившие пламя в Нор-Даме.

Архиепископ Парижа поблагодарил их за профессионализм и храбрость и вручил им лекционарий – богослужебную книгу, которую пожарные смогли спасти от огня. Он также выразил уверенность в том, что произошедшее «трагическое событие» будет способствовать возрождению церкви:

– Мы следовали за Христом по крёстному пути. Христос падал, но каждый раз поднимался. Мы также, братья и сестры, поднимемся, и наш собор будет восстановлен. Наша церковь также избавится от нападок, которым подвергается, и за которые сама несёт ответственность.

Собор Парижской богоматери загорелся вечером 15 апреля. Пламя уничтожило крышу и шпиль исторического здания. Тушение собора, ставшего одним из символов французской столицы, продолжалось около 10 часов. Власти пообещали, что через пять лет собор будет восстановлен.