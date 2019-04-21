Нападение толпы на лидера оппозиции

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу подвергся нападению агрессивной толпы в пригороде Анкары. Политик прибыл в столичный уезд Чубук для участия в церемонии похорон погибшего турецкого военного, который погиб в ходе столкновений с курдскими боевиками.

Во время траурных мероприятий группа людей набросилась на 71-летнего Кылычдароглу, охрана затем смогла завести его в один из близлежащих домов. Но посягательства на этом не закончились —собравшиеся начали закидывать дом камнями с призывами его сжечь, а также выкрикивать лозунги против курдских сепаратистов и националистические слоганы, многие показывали жест приветствия ультраправого турецкого движения "Серые волки". Ранее консерваторы обвиняли Народно-республиканскую партию в поддержке курдских сепаратистов, т.к на муниципальных выборах она выступала в альянсе с прокурдской Демократической партией народов.

После этого к дому прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, который призвал людей успокоиться и разойтись.

Прокуратура Анкары возбудила расследование по факту произошедшего, установлены личности по меньшей мере шести нападавших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу осудил нападение, по его словам, "такое, конечно, неприемлемо на похоронах солдата". Представители политических сил Турции также выступили с осуждением произошедшего.

Узнав о нападении, тысячи сторонников оппозиции собрались на площади у здания штаб-квартиры Народно-республиканской партии.