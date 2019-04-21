Тренд сезона – заяц-единорог

Красочно упакованные шоколадные пасхальный зайцы уже несколько недель заполняют полки европейских супермаркетов. Но швейцарские кондитеры предлагают покупателям особые изделия, среди которых, к примеру, заяц-единорог – такого не отыщешь в обычном магазине. Большим спросом в этом году пользовались шоколадные утки, а также зайцы-хипстеры. Именно в этом, по словам кондитеров, во многом кроется секрет успеха их продукции:

– Мы, конечно, не можем конкурировать с товарами из других стран по цене, поэтому мы должны предложить что-то особенное. Изготавливая таких вот новомодных зайцев, мы реагируем на тренд. Шоколадная индустрия на такое не способна, там слишком медленная процедура. А мы можем реагировать гораздо быстрее.

В плане содержания эти зайцы столь же изысканы, как в плане формы, и какой бы образ ни принял пасхальный зверь – ему едва ли удастся остаться несъеденным.