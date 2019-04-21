20 лет со дня трагедии в школе "Колумбайн"

20 лет прошло со дня массового убийства в американской школе "Колумбайн". Нападавшие убили 13 человек (12 учеников и одного преподавателя) и ранили ещё 23 человека.

В США в течении недели проходили памятные мероприятия, которые в субботу завершились траурной церемонией в самой школе, которая находится в штате Колорадо.

Местная жительница Никки Джонсон говорит: "Я бы очень хотела сказать, что с тех пор многое изменилось, что мы усвоили этот урок, но это не так. Я не знаю, что ещё можно сделать, поможет только образование, чтобы попытаться воспитать лучших, умеющих сопереживать людей".

Споры о необходимости ужесточения контроля над владением и оборотом огнестрельного оружия в стране продолжаются до сих пор, несмотря на то, что подобные трагедии регулярно повторяются.