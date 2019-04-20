Надаль покидает Монте-Карло

Рафаэль Надаль не сможет повторить прошлогодний успех в Монте-Карло.

Итальянец Фабио Фоньини не пустил вторую ракетку мира в финал турнира серии "Мастерс", призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

Испанец уступил занимающему 18-ю строчку рейтинга ATP Фоньини со счётом 4/6, 2/6

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время 32-летний Надаль ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка, а 31-летний Фоньини выполнил один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

В финале итальянец встретится с сербом Душаном Лайовичем, который ранее обыграл в полуфинале россиянина Даниила Медведева.