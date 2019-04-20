Германия эвакуирует туристов с Мадейры

Самолёт ВВС Германии эвакуировал с Мадейры 12 немецких туристов, пострадавших в автокатастрофе. Ещё один немец остаётся в больнице города Фуншала.

В среду возле прибрежного городка Канику туристический автобус вылетел с узкой дороги, перевернулся и упал на крышу дома, расположенного уровнем ниже. Жертвами трагедии стали 29 человек, все они — туристы из Германии.

В автобусе находились 55 пассажиров. Водитель и гид — местные жители, оба находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Прокуратура начала расследование обстоятельств катастрофы. Пока причины трагедии не установлены.