Конституционный референдум — или штраф

В Египте проходит референдум по изменению конституции. Голосование длится несколько дней: в самой стране — до понедельника, для египтян, живущих за рубежом — до воскресенья. При этом участие в подобных волеизъявлениях обязательно: для уклоняющихся без уважительной причины предусмотрен значительный по местным меркам штраф.

На суд граждан вынесен целый ряд изменений в основном законе. Среди прочего, это введение поста вице-президента, организация верхней палаты парламента, квоты на представительство в органах власти женщин, лиц с ограниченными возможностями и различных социальных категорий. Пересматривается работа судов и контроль над армией.

Самое же главное изменение — увеличение срока полномочий президента с четырёх лет до шести. Таким образом, в теории, нынешний глава государства Абдель-Фаттах Ас-Сиси сможет оставаться на своём посту до 2030 года.