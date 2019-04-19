Париж: от Страстной пятницы до "горячей" субботы

Крестный ход в Страстную пятницу, которая в этом году у западных христиан выпала на 19 апреля, прошел в Париже недалеко от Нотр-Дама. В процессии от моста святого Людовика до моста Турнель, принял участие Архиепископ Парижский Мишель Опети. Шествие состоялось спустя несколько дней после пожара в соборе Парижской Богоматери.

Готовится Париж и к предстоящей субботе: 20 апреля на улицы снова вернутся "желтые жилеты". Есть опасения, что акция протеста обернется насилием. Сейчас многие активисты недовольны тем, что на восстановление собора выделяются астрономические суммы, в то время как простые французы страдают от безденежья. В целях безопасности власти запретили демонстрации у Нотр-Дама.

По всей Франции МВД мобилизует более 60 тысяч оперативных сотрудников. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер: "Мы примем все необходимые меры, чтобы избежать беспорядков и остановить погромщиков. Сотрудники сил безопасности получили четкие приказы. Они должны мгновенно реагировать, при необходимости разгонять толпу, и задерживать лиц, совершающих насилие".

В Париже, помимо квартала где расположен пострадавший от огня Нотр-Дам, для манифестантов будут закрыты зоны резиденции президента, Сената и Национального собрания, площадь Звезды, и верхняя части Елисейских полей.

Протесты "желтых жилетов" помимо Парижа пройдут в Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе и других городах.