30 лет за соучастие в терактах в Тулузе

Абделькадер Мерах приговорен к 30 годам тюремного заключения за соучастие в преступлениях брата Мохаммеда - семи убийствах, совершённых в Тулузе в марте 2012 года. Такое решение принял в четверг вечером суд Парижа.

В ходе процесса было доказано, что именно Абделькадер украл и передал злоумышленнику мотороллер, на котором тот перемещался во время нападений. Причём намерения брата были подсудимому доподлинно известны. Дело рассматривалось вторично по апелляционной жалобе. В результате срок заключения Абделькадеру Мераху был продлён на 10 лет.

Обвинение требовало для подсудимого пожизненного заключения, подчёркивая, что оба брата разделяли одну террористическую идеологию, и план совершения теракта в еврейской школе готовили совместно. Адвокаты семей погибших намерены подать кассационную жалобу, однако отметили достигнутый прогресс - признание Абделькадера Мераха соучастником терактов, в результате которых были убиты трое военнослужащих, учитель еврейской школы и трое учеников. До этого Мохаммед Мерах считался террористом-одиночкой.