Органист Нотр-Дама: "Я не мог смотреть на пожар"

Органист Йоханн Вексо играл в соборе Парижской Богоматери, когда там начался пожар. Корреспондент телеканала Euronews Анелиз Боржес попросила его рассказать о том, как происходили события и поделиться своими переживаниями.

"Примерно через 10-15 минут после начала мессы когда священник читал Евангелие, мы услышали звук пожарной сигнализации. Это стало большим сюрпризом для, кто находился внутри, потому что мы впервые услышали сигнал тревоги в соборе. Предупреждение звучало вместе с записанным заранее сообщениями на французском и английском с просьбой сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть Нотр-Дам. С самого начала я был уверен, что это простая неполадка в системе сигнализации, ошибка. Я бы никогда не подумал, что нам предстоит пережить такую катастрофу".

Йохан в числе первых был эвакуирован из горящего здания. "Я включил свой компьютер и увидел, что в соборе действительно разгорелся пожар. я сразу вышел из дома и вернулся на площадь Шатле, откуда можно смотреть на собор, уже было 7.20 вечера и к тому времени крыша была полностью охвачена огнем".

Анелиз Боржес: "Что вы тогда почувствовали?"

Йоханн Вексо: "Это было невыносимо. Я там постоял одну или две минуты и затем ушёл".

"Собор Парижской богоматери для многих людей — очень важное место, с потрясающей историей, которая самым тесным образом переплетается с историей нашей страны. В этом месте собраны все самые прекрасные вещи, когда-либо созданные во Франции — в том, что касается архитектуры, скульптуры, мастерства краснодеревщиков, ювелирного искусства и, конечно, музыки, потому что именно в Нотр-Даме родилась западная музыка, которую мы называем классической. В этом месте я провел много часов, днём и ночью. Поэтому можете себе представить смятение и боль, когда пришлось смотреть на этот пожар".

Йоханн пока ничего не знает о том, в каком состоянии его орган находится сейчас: "Эту фотографию я нашел вчера на "фейсбуке" Она такая печальная и, в то же время, грандиозная. На полу мы видим обугленные обломки, в середине мы видим орган, на котором я играю, можно видеть листы партитуры, которые я оставил, выходя из собора в понедельник. В самом конце мы видим большой орган и оконную розу, которые, по всей видимости, не пострадали".

Сегодня Йоханн Вексо находит утешение в музыке и надеется, что когда-нибудь сможет вновь вернуться в собор Парижской Богоматери и услышать под его сводами величественные звуки органа.