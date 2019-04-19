Владельцы "Дома ужасов" получили пожизненный срок

К пожизненному заключению приговорены супруги, содержавшие семейный дом в Перрисе (американский штат Калифорния). Он стал печально известен как "Дом ужасов", когда вскрылись факты о том, что 13 детей, которых воспитывали 57-летний Дэвид Турпин и его 50-летняя жена Луиза, жили в антисанитарных условиях, подвергались сексуальному насилию и пыткам, мылись не чаще раза в год.

Представители специальный служб обнаружили детей голодными и прикованными к кроватям. На дом Турпиных им указала одна из воспитанниц - 17-летняя девушка, которой удалось бежать. Она была настолько истощена, что ей нельзя было дать больше 10 лет.

Дэвид и Луиза Турпины смогут подать заявление о досрочном освобождении не ранее, чем через 25 лет. Но и это им было разрешено лишь после того, как они пошли на сделку со следствием и признали свою вину, благодаря чему дети избежали необходимости рассказывать в суде о пережитом.