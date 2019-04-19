Карлоса Гона ждут новые обвинения

Новые обвинения бывшему главе франко-японского автомобильного концерна Nissan Карлосу Гону будут, вероятно, предъявлены уже в понедельник. Об этом сообщает японская государственная телекомпания NHK. Ранее верховный суд Японии принял решение оставить Гона под арестом до 22 апреля, отклонив апелляцию защиты.

Карлос Гон возглавлял компанию Nissan с 2000-го года. Он был впервые задержан в ноябре прошлого года по подозрению в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Проведя под арестом сто восемь дней, вышел под залог в 9 миллионов долларов, но вскоре предпринимателя опять арестовали по новым обвинениям.

Карлос Гон все обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что стал жертвой заговора.