На Камчатку заплыл белый медведь

Жители Тиличиков, что на Камчатке, наблюдают необычную для этих мест картину: в поисках пищи по селу рыскает измученный с виду и обессиленный белый медведь.

Как полагают специалисты, зверя принесло в эти края из Чукотки на дрейфующей льдине.

"Лёд, на котором медведь охотится и выживает, уходит, теряется в связи с изменением климата. В Арктике становится теплее. Соответственно, условия для охоты становятся менее удобными. Лёд отступает. Медведи ищут новые способы выживания, выходят к людям", - поясняет Владимир Чупров, активист Greenpeace.

Чтобы оказаться на Камчатке, животное преодолело примерно 700 километров пути. Вернуться в привычное место обитания непрошенный гость сможет через несколько дней. Готовится спасательная операция. В её ходе хищника усыпят, поместят в клетку и доставят на Чукотку вертолётом.