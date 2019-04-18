Срочная новость

Срочная новость

Россия

На Камчатку заплыл белый медведь

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
На Камчатку заплыл белый медведь
Размер текста Aa Aa

Жители Тиличиков, что на Камчатке, наблюдают необычную для этих мест картину: в поисках пищи по селу рыскает измученный с виду и обессиленный белый медведь.

Как полагают специалисты, зверя принесло в эти края из Чукотки на дрейфующей льдине.

"Лёд, на котором медведь охотится и выживает, уходит, теряется в связи с изменением климата. В Арктике становится теплее. Соответственно, условия для охоты становятся менее удобными. Лёд отступает. Медведи ищут новые способы выживания, выходят к людям", - поясняет Владимир Чупров, активист Greenpeace.

Чтобы оказаться на Камчатке, животное преодолело примерно 700 километров пути. Вернуться в привычное место обитания непрошенный гость сможет через несколько дней. Готовится спасательная операция. В её ходе хищника усыпят, поместят в клетку и доставят на Чукотку вертолётом.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube