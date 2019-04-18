Евродебаты по миграции: Франс Тиммерманс и Манфред Вебер

В преддверии Европейских выборов в эфире телеканала "Франс 24" прошли дебаты между основными, по мнению наблюдателей, претендентами на пост главы Еврокомиссии - нынешним вице-президентом Франсом Тиммермансом из Партии европейских социалистов и Манфредом Вебером - лидером Европейской народной партии. Главные темы дебатов - "брексит", социальные проблемы, рост национализма и конечно миграционный кризис.

"Реальность для многих европейцев кажется очень мрачной. Уровень безработицы среди молодежи – 15%. В некоторых регионах он доходит до 30%. 1 из 4 детей растет в бедности. И все это в Европе - на самом богатом континенте! Разрыв между богатым и бедным классами почти во всех странах ЕС вырос. Вот проблемы, которые нам нужно решать. И если мы этого не сделаем, то все повернутся к националистам и скажут: "Давайте покончим с Европой и сделаем все по-своему"", – сказал во в эфире Тиммерманс.

"Мы даем людям обещания, которые не можем выполнить, и в результате разочаровываем многих европейцев. Именно поэтому существуют разные сферы ответственности. И я бы хотел поговорить об ответственности Европы, в частности, торговле. Появление новых рабочих мест в будущем зависит именно от развития торговли. Континент нуждается в экспорте товаров. Инвестировать нужно именно в торговлю. И я хочу сказать, что социал-демократы в Европарламенте снова проголосовали против новых переговоров с нашими американскими друзьями по снижению тарифов в Европе", – ответил Вебер.

Среди главных озабоченностей европейцев - терроризм, вопрос о распределении финансирования, экономическая ситуация, изменение климата и безработица. Но больше всего их беспокоит проблема миграции.

"Мы еще не завершили разработку собственного подхода для поиска общего европейского ответа на вопрос о миграции и шагах по его решению. Первый из них - строгий пограничный контроль. Мы должны гарантировать гражданам, что мы как политики знаем, кто находится на европейской земле. Государства должны принимать решение, а не контрабандисты, которые приезжают в Европу. Это предварительное общее условие – строгий и усиленный пограничный контроль. Второй шаг касается переселения. И третий шаг – это амбициозный план для Африки, мы должны позаботиться о соседнем континенте", – добавил Вебер.

"Мы видим, что политики из стана крайне правых и радикалов в Европе хорошо подкованы и настраивают своих сторонников против европейцев. И это намного опаснее для нас в будущем, нежели миграционный кризис, который мы можем разрешить, если мы последуем плану Манфреда Вебера", – подытожил Тиммерманс.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая. Основными европейскими партиями выдвинуты 8 кандидатов.